FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !

İSTANBUL Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0'lık yenilginin rövanşında konuk ettiği Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti. 9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Valbuena sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına topu gönderdi. Savunmadan seken meşin yuvarlak arka direğe doğru açıldı. O bölgeye hareketlenen Mehmet Topal, kafayla topu altıpasa gönderdi. Ozan Tufan zor pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı. 22. dakikada sarı-lacivertli ekip gole yaklaştı. İsmail Köybaşı'nın kendi yarı alanından Vardar savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Van Persie, kaleye sırtı dönük pozisyonda meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Gacevski topu kontrol etti. 23. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Valbuena'nın pasında Mehmet Topal, ceza sahası dışından sağ çaprazdan topa çok sert vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Gacevski yumrukladı. Pozisyonun devamında Vardar savunması topu uzaklaştırdı. 40. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın sol kanattan ortasında altıpasa hareketlenen Isla, topa dokunamadı. Kaleci Gacevski'den seken top boşta kaldı. Van Persie'den önce son anda savunma topa ayak koydu ve mutlak bir golü önledi. 41. dakikada Vardar gole çok yaklaştı. Barseghyan, topla ceza alanına girdi ve önünde Skrtel olmasına rağmen sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Barseghyan, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Kameni, soluna gelen topu yatarak kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. İkinci yarı 47. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan topla hareketlenen Dirar, ceza sahasına girmeden dar açıdan sert vurdu. Kaleci Gacevski topu son anda yumruklayarak çeldi. Boşta kalan topu Dirar bir kez daha kontrol etti ancak hatalı pası sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 53. dakikada sağ taraftan Dirar'ın ceza sahasına ortasında altıpas üzerinde Ozan Tufan boş pozisyonda topa kafayı vurdu. Kaleci Gacevski, üzerine gelen topu kontrol etti. 58. dakikada Valbuena, sağ kanatta topla buluştu. Fransız futbolcu, rakibinden kurtulup açısını düzeltti, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Kaleci Gacevski, soluna gelen topu yumruklarıyla önledi. 61. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Skrtel'den seken topa, altıpas üzerinde Neustaedter ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0 68. dakikada Vardar eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Vardar atağında, Felipe'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jigauri, ceza sahasına girdi. Jigauri, Chahechouhe'dan sıyrılmak isterken ayağından açılan topa son anda kayarak vurdu. Kaleci Kameni'den dönen top, yeniden Vardarlı oyuncuya çarptı ve filelerle buluştu: 1-1 71. dakikada gelişen Vardar atağında, Felipe'nin pasında kaleci Kameni ile karşı karşıya kalan Barseghyan, ceza sahası sol çaprazından topa sert vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 75. dakikada Ozan Tufan'ın pasında savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Chahechouhe şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleciden döndü. Vardar savunması topu uzaklaştırdı. 83. dakikada Dirar'dan topu kapan Felipe, Fenerbahçe ceza sahasına girer girmez topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Kameni'den döndü. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Spirovski de sert bir şut attı, Kameni bu kez topu kornere çeldi. 90+1. dakikada Vardar öne geçti. Hızlı gelişen Vardar atağında, Barseghyan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Gligorov, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2 Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.