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Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli erkek basketbol takımına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli erkek basketbol takımına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:06
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Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli erkek basketbol takımına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin tüm Türkiye'yi gururlandırdığı vurgulanarak, "Telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün, meydanlarda dev ekran kurarak finali yayınlayan belediyelere de teşekkür ettiği bir başka açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu süreçte, taraftarlarımıza ve sporseverlere sağladıkları bu hizmetten ötürü sporun kucaklayıcı ve birleştirici gücünü ön plana çıkaran tüm il ve ilçe belediyelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği bulunan tüm organizasyonlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeThy Avrupa Ligi
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