KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta özellikle ikinci yarıda rakiplerinden daha iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barisic, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe karşısında sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcusunu kullanamadığını aktaran Avusturyalı teknik adam, "İlk yarıda Latovlevici ve Tanase'nin sakatlığı oldu. Bu, ilk yarıda denge kurma anlamında sorunlar yaşamamıza sebep oldu. Fakat yerlerine giren arkadaşlar bunu telafi etti. İlk yarı kötüydük fakat ikinci devre Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. En azından bir puan alabilirdik ama başaramadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.