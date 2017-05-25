Fenerbahçe'den Avrupa şampiyonluğu koleksiyonu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin başarısını yansıtan özel ürünlerin satışı, Fenerium'da başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa şampiyonluğuyla ilgili sınırlı sayıda ürünlerin satışa sunulduğu belirtildi.
Tişört, kupa, şal ve şapkanın yanı sıra farklı ürün gruplarının yer aldığı özel koleksiyona, taraftarların Fenerium mağazalarından ve internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.
Satışa sunulan ürünlerin fiyatları 25 ila 45 lira arasında değişiyor.
AA