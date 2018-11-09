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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşüldüğü yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşüldüğü yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:28
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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli açıklaması

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşüldüğü yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile herhangi bir temasta bulunulmadığı da kaydedildi.

Muhabir: Süha Gür

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıFenerbahçeJorge Sampaoli
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