Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90918
ALTIN
192.092
DOLAR
4.7978
STERLİN
6.3023
EURO
5.6016
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Tesla, Çin'de fabrika kuracak
Tesla, Çin'de fabrika kuracak
İstanbul'da konser verecek
İstanbul'da konser verecek

Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana katıldı

Antrenmana yeni transferler Berke ve Barış da katıldı.

Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana katıldı

Antrenmana yeni transferler Berke ve Barış da katıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:42
0 Okunma
Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana katıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertlilerin, Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı da antrenmana katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip etti.

Sarı-lacivertli takım, yarın hazırlık maçında İsviçre'nin Lozan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeİsviçre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo
Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo
İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor
İngiltere basını takımlarıyla gurur duyuyor
Arsenal, Guendouzi'yi transfer etti
Arsenal, Guendouzi'yi transfer etti
İlk oyunların madalyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
İlk oyunların madalyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi
THY Avrupa Liginde yeni sezon fikstürü çekildi
Süper Kupa'da 'VAR' uygulanacak
Süper Kupa'da 'VAR' uygulanacak
De Jong'un yeni durağı Katar
De Jong'un yeni durağı Katar
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Wilbekin Maccabi FOX'ta
Dünya Kupası'nda ikinci finalist yarın belli olacak
Dünya Kupası'nda ikinci finalist yarın belli olacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ