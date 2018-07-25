Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşusuyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yla 27 Temmuz Cuma günü yapacağı hazırlık maçı için bu akşam İzmir'e gidecek. Sarı-lacivertliler, yarın İzmir'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.