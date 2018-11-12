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Fenerbahçe'de Valbuena farkı

Sarı-lacivertlilerin son 3 maçtaki çıkışında başrol oynayan Fransız futbolcu Valbuena, takımının bu karşılaşmalarda attığı 6 golün 5'ine doğrudan katkı yaptı.

Fenerbahçe'de Valbuena farkı

Sarı-lacivertlilerin son 3 maçtaki çıkışında başrol oynayan Fransız futbolcu Valbuena, takımının bu karşılaşmalarda attığı 6 golün 5'ine doğrudan katkı yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:34
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Fenerbahçe'de Valbuena farkı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, gösterdiği performansla takımının son maçlarda aldığı iyi sonuçlarda başrol oynadı.

Geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 34 yaşındaki Valbuena, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiği son 3 maçta, özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkati çekti.

Valbuena, Fenerbahçe'nin ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile yaptığı maçlarda attığı 6 golün 5'ine, 2 kez fileleri havalandırıp 3 kez de gol pası vererek doğrudan katkı yaptı.

Galatasaray ve Anderlecht filelerini birer kez havalandıran Fransız futbolcu, gol paslarıyla da ön plana çıktı. Bu 3 karşılaşmada da Valbuena, takım arkadaşlarına birer gol pası verdi.

Koeman'la 11'e döndü

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu döneminde kadroda düşünülmeyen Valbuena, Erwin Koeman'ın birinci adam pozisyonuna gelmesiyle yükselişe geçti.

Valbuena, Cocu'nun başında Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu 15 karşılaşmanın 4'ünde sonradan oyuna girerken, 8 mücadelede ise forma şansı bulamadı.

Fransız futbolcu, Koeman'la ilk 11'in değişmezi oldu. Hollandalı teknik adam, uzun süredir forma giymeyen Valbuena'ya son 3 maçta da ilk 11'de sahaya sürdü. Deneyimli futbolcu da gösterdiği performansla beklentileri karşıladı.

Skora katkı yapıyor, Fenerbahçe kaybetmiyor

Fenerbahçe, Valbuena'nın skora doğrudan katkı yaptığı 21 resmi maçın 20'sinde mağlup olmadı.

Geçen sezon Aykut Kocaman'ın da ilk 11'de fazla düşünmediği Valbuena, 18 maçta skora doğrudan katkı yaparak, 8 kez fileleri havalandırıp 16 defa da gol pası verdi.

Fransız futbolcu, bu sezon da 3 maçta skorun değişmesine katkıda bulundu.

Valbuena'nın iki sezonda skora katkı yaptığı 21 resmi maçta Fenerbahçe, sadece geçen sezon ligde Medipol Başakşehir'e kaybetti. Sarı-lacivertliler, Valbuena'nın skora doğrudan katkı verdiği 21 karşılaşmada 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ValbuenaFenerbahçe
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