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Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk

Fenerbahçe futbol takımı, 22 yıl sonra ilk defa bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 oyuncu transfer etti.

Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk

Fenerbahçe futbol takımı, 22 yıl sonra ilk defa bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 oyuncu transfer etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:13
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Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk

Genç futbolcu transferleriyle dikkati çeken Fenerbahçe, uzun yıllar sonra değişik bir transfer stratejisi izliyor.

Transfer döneminin başında "sessiz" kalan sarı-lacivertliler, son 1 haftada 21 yaş ve altı 3 transfere imza attı.

Fenerbahçe, Altınordu'dan 21 yaşındaki Barış Alıcı ve 18 yaşındaki Berke Özer'den sonra son olarak Hollanda'dan NEC Nijmegen takımından 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine kattı.

Başkanlığa Ali Koç'un seçilmesiyle transferde gençlere yönelen sarı-lacivertliler, tam 22 yıl sonra ilk kez bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 ismi kadrosuna dahil etti.

En son 1996-1997'de

Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi genç oyunculara bu kadar önem verdiği transfer dönemini 22 yıl önce yaşamıştı

Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunun yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 4 ismi transfer etti.

O zaman 20 yaşındaki Mustafa Doğan ile Müjdat Karagöz, 21 yaşındaki Selahattin Özbir ve Özkan Koçtürk'ün transferi gerçekleşmişti.

O sezon sonunda ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de genç oyunculardan sadece Mustafa Doğan yeterli forma şansını bulabilmişti.

Aziz Yıldırım döneminde en fazla 2 oyuncu

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde genç futbolculara çok fazla yatırım yapmadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 20 yılda bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı en fazla 2 oyuncuya imza attırdı.

Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle transfer politikasında büyük bir değişikliğe gidilirken, transfer döneminin bitmesine uzun bir süre varken 3 genç yıldız adayı kadroya dahil edildi.

Son 22 yıldaki genç transferler

Fenerbahçe'nin son 22 yılda yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaş ve altı futbolcular şunlar:

1996-1997: Mustafa Doğan (20), Müjdat Karagöz (20), Özkan Koçtürk (21), Selahattin Özbir (21)

1999-2000: Tufan Apaydın (18)

2000-2001: Recep Biler (19), Ali Güneş (21)

2001-2002: Serhat Akın (20)

2002-2003: Tuncay Şanlı (20), Volkan Demirel (20)

2003-2004: Olcay Adın (17), Mahmut Hanefi Erdoğdu (20)

2004-2005: Gürhan Gürsoy (16), Serkan Balcı (20)

2007-2008: İlhan Parlak (20), Kazım Kazım (20)

2010-2011: Miroslav Stoch (21)

2012-2013: Salih Uçan (18)

2015-2016: Lazar Markovic (kiralık - 21), Ozan Tufan (20)

2017-2018: Eljif Elmas (17)

2018-2019: Berke Özer (18), Ferdi Kadıoğlu (18), Barış Alıcı (21).

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBarış Alıcı
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