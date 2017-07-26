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Fenerbahçe'de sezonluk kombine kart satışı 15 bini geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibarıyla 15 bini geçtiği bildirildi.

Fenerbahçe'de sezonluk kombine kart satışı 15 bini geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibarıyla 15 bini geçtiği bildirildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:59
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Fenerbahçe'de sezonluk kombine kart satışı 15 bini geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2017-2018 sezonu kombine kart satışı 15 bini geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak kombine kart satışlarının bugün itibarıyla 15 bini geçtiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin 3 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz ile sahasında yapacağı rövanş maçının bilet satışlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Evimizde Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2 bin 500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKombine Kart Satışı
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