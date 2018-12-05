Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93356
ALTIN
214.523
DOLAR
5.3924
STERLİN
6.8639
EURO
6.1131
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Mevlana Müzesi bu yıl da rekora koşuyor
Mevlana Müzesi bu yıl da...
Kanser hücrelerinin DNA'ları 'altının çekim gücüne kapılıyor'
Kanser hücrelerinin DNA'ları 'altının çekim...
Migreni 'frenleyecek' yeni ilaç yolda
Migreni 'frenleyecek' yeni ilaç yolda
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Giresunspor'la yapacağı karışılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Giresunspor'la yapacağı karışılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:42
10 Okunma
Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Giresunspor'la yapacağı karışılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimdeki antrenmanın ilk 30 dakikasını basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular antrenmanda aktif dinlenme yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcu Eljif Elmas, antrenmana takımla çıkıp koşu yaptıktan sonra, teknik sorumlu Koeman'la bir görüşme yaptı. Oyuncusuyla şakalaşan Koeman, Elmas'ı salona gönderdi. Eljif Elmas, çalışmanın kalan kısmını verilen program dahilinde salonda sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Andre Ayew ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi. Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci de salonda çalıştı.

Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertiler, maç saatini beklemeye başladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKupa MaçıHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor
Kasımpaşa, kupada Menemen Belediyespor'a konuk oluyor
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor
Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor
Gençlerbirliği avantaj yakaladı
Gençlerbirliği avantaj yakaladı
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
Fransa'da PSG-Montpellier maçı ertelendi
Fransa'da PSG-Montpellier maçı ertelendi
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır
Trabzonspor kupada berabere kaldı
Trabzonspor kupada berabere kaldı
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ