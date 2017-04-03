Fenerbahçe'de Dikeoulakos dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda, başantrenör George Dikeoulakos ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, takımla ilgili yeni planlamanın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 23 haftada aldığı 18 galibiyetle 2. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında deplasmanda Galatasaray'a 89-73 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe kariyeri

Sarı-lacivertli ekibin başına ilk defa 2011-2012 sezonunda geçen Dikeoulakos, takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni ise dördüncü tamamlamıştı.

Daha sonra bir dönem Rusya'nın Nadezhda takımında görev yapan, 2015-2016 sezonunda 2. kez Fenerbahçe'nin başına geçen Dikeoulakos, takımıyla lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Sarı-lacivertliler aynı sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamlamıştı.