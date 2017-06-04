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Fenerbahçe'de 6 oyuncu serbest

Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Fabiano, Lens, Sow ve Karavaiev'in sözleşmeleri sona erdi.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu serbest

Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Fabiano, Lens, Sow ve Karavaiev'in sözleşmeleri sona erdi.

04 Haziran 2017 Pazar 17:34
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Fenerbahçe'de 6 oyuncu serbest

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda, Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ile kiralık futbolcular Fabiano, Lens, Sow ve Karavaiev'in sözleşmeleri sona erdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyuncular Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ile kiralık futbolcular Fabiano Ribeiro, Jeremain Lens, Moussa Sow ile Oleksandr Karavaiev'in sözleşmeleri sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de son maçını Adanaspor karşısında oynayan ve sezonu kapatan sarı-lacivertli takımda, sözleşmesi biten 6 futbolcu serbest kaldı.

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanı Volkan Demirel ve sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu iki futbolcunun da yeni sözleşmelere imza atması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen futbolculardan Lens'le yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, hafta başında oyuncu ve kulübü Sunderland'le görüşmede bulunacak.

Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ain'den kiralanan Sow'un yüksek maliyeti, futbolcunun Fenerbahçe'de kalmasını zorlaştırıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kaleci Fabiano ve Ukraynalı kanat oyuncusu Karavaiev'le ise yola devam etmeme kararı aldı. Fabiano Porto'ya, Karavaiev ise Shakhtar Donetsk'e dönecek.

Fenerbahçe Advocaat'la da yola devam etmeyecek

Fenerbahçe, teknik direktörü Dick Advocaat'la da yola devam etmeyecek.

Sarı-lacivertli takımla dün son maçına çıkan ve sözleşmesi sona eren Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda görev alacak.

Fenerbahçe, Advocaat döneminde Süper Lig'de 34, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 10 maç olmak üzere 55 müsabakaya çıktı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe, 30 galibiyet, 16 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Volkan DemirelHasan Ali KaldırımFabianoLensSowKaravaiev
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