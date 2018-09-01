Fenerbahçe'de '13 sezonluk alışkanlık'

Başkanlık koltuğunu Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç'un ilk döneminde de Fenerbahçe, transferlerin önemli bir bölümünü son haftaya bıraktı.

Transferin bitimine 8 gün kala İsviçre'nin Zürih takımından Michael Frey'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, son 1 haftada ise 5 isme imza attırdı.

Fenerbahçe, son 1 haftada Diego Reyes, Jailson Marques Siqueira, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'yi bonservisleriyle, Yassine Benzia'yı ise kiralık olarak renklerine bağladı.

Fenerbahçe, son 13 sezonun transfer dönemlerinin bitmesine az bir süre kala 26 futbolcu transferi yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu 26 ismin 21'ini birinci, 5'ini ise ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına az bir süre kala gerçekleştirdi. Bu isimlerden 22'sinin yabancı futbolcu olması ise dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin son 13 sezonda transfer döneminin bitmesine az bir süre kala aldığı oyuncular şunlar:

2006-2007: Mateja Kezman (28 Ağustos 2006), Edu Dracena (29 Ağustos 2006), Deivid de Souza (30 Ağustos 2006)

2007-2008: Claudio Maldonado (30 Ocak 2008)

2008-2009: Josico (29 Ağustos 2008)

2010-2011: Joseph Yobo (31 Ağustos 2010), Serkan Kırıntılı (31 Ağustos 2010)

2011-2012: Reto Ziegler (3 Eylül 2011), Henri Bienvenu (5 Eylül 2011), Joseph Yobo (5 Eylül 2011), Moussa Sow (27 Ocak 2012)

2012-2013: Raul Meireles (3 Eylül 2012), Reto Ziegler (31 Ocak 2013), Emre Belözoğlu (31 Ocak 2013), Pierre Webo (31 Ocak 2013)

2015-2016: Lazar Markovic (30 Ağustos 2015)

2016-2017: Jeremain Lens (30 Ağustos 2016), Moussa Sow (31 Ağustos 2016)

2017-2018: Luis Neto (31 Ağustos 2017), Vincent Janssen (8 Eylül 2017)

2018-2019: Michael Frey (23 Ağustos 2018), Diego Reyes (25 Ağustos 2018), Harun Tekin (30 Ağustos 2018) Jailson, Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia (31 Ağustos 2018)

Avrupa'dan elendikten sonra transferler yapılıyor

Fenerbahçe, son 13 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerine elendikten sonra transfer yapmasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sarı-lacivertliler bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) rakiplerine kaybettikten sonra 22 futbolcu transfer etti.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elendikten sonra Diego Lugano, Mateja Kezman, Edu Dracena ve Deivid de Souza transferlerini gerçekleştirdi.

Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunda da Fenerbahçe benzer bir sıkıntıyla karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımına elenen sarı-lacivertliler, daha sonra hücum hattını Fransa 1. Ligi'nin gol kralı Mamadou Niang'la güçlendirdi. Buna rağmen istediği transferleri zamanında tamamlayamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Sarı-lacivertli takım ön elemede Yunan temsilcisi PAOK'a elendikten sonra Joseph Yobo ve Serkan Kırıntılı'yı transferin son günlerinde kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler 2012-2013 sezonunda Rus temsilcisi Spartak Moskova karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edince orta sahasına, Premier Lig ekibi Chelsea'ye 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Raul Meireles'i aldı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 3 önemli takviye yaptı. Ozan Tufan, Volkan Şen ve Lazar Markovic transferleri, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi dışında kaldıktan sonra gerçekleşti.

Fenerbahçe, 2016-2017'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendikten sonra teknik direktör değişikliğine gitti ve Vitor Pereira'nın yerine Dick Advocaat geldi. Turnuvaya veda eden Fenerbahçe ardından, Lens ve Sow'u kiraladı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar'a elendikten sonra iki takviye yaptı. Avrupa'ya havlu atan Fenerbahçe, Neto ve Janssen transferlerini Vardar maçlarına yetiştiremedi.

Bu sezon da bir şey değişmedi

Fenerbahçe bu sezon da benzer bir sıkıntıyla yüzleşti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'noden elendikten sonra 7 transfer yaptı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica eşleşmesi öncesi sadece Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew transferlerini yetiştirebildi. Berke ile Ferdi ise Benfica maçlarının listesine dahil edilmedi ve Fenerbahçe, elendiği eşleşmede sadece Barış ile Ayew'i kullanabildi.

İslam Slimani, Frey, Reyes, Harun Tekin, Jailson, Tolga Ciğerci ve Benzia transferleri Benfica maçlarına yetişmedi.