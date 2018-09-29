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Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:00
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Fenerbahçe Çaykur Rizespor deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Tolga Ciğerci forma giyemeyecek

Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor Toto Süper LigÇaykur Rizespor
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