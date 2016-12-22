ROTTERDAM - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki son maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grubunu 13 puanla lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

7. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanatta ceza sahası içinden yaptığı ortada, top arka direkte altı pasın dışındaki Alper Potuk'un önünde kaldı. Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Lens, Feyenoord savunmasında Van der Heijden'den kaptığı topla bir anda ceza sahasına girdi. Lens, Bottenghin'e attığı çalımdan sonra yerde kalmasına rağmen top ceza sahasının hemen dışında Sow'un önüne geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sow, aşırtma bir vuruş denedi. Sow'un zayıf şutunda kaleci Jones meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Fenerbahçe Sow'un röveşata golüyle öne geçti. Şener Özbayraklı'nın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Alper Potuk'un kafa vuruşunda top yükseklik kazandı. Topu uzaklaştırmaya çalışan Hollanda savunmasında Karsdorp'un müdahalesi sonucu meşin yuvarlak kale sahasının içindeki Sow'a geldi. Sow, bekletmeden yaptığı röveşata vuruşuyla topu filelere gönderi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe son 32 takım arasına adını yazdırdı

54. dakikada El Ahmadi'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği sert şutta, kaleci Volkan Demirel sağına yatarak topu kontrol etti.

66. dakikada El Ahmadi'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale sahasının hemen önünde Bilal Başacıkoğlu'nun yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Volkan Demirel topu son anda çizgi üzerinde kontrol etti.

69. dakikada Vilhenha'nın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortaya Kuyt'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

90+2. dakikada Kjaer'in kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrılarak son 32 takım arasına adını yazdırdı.

Fenerbahçe seri başı

Fenerbahçe, grubunu lider bitirdi ve 2. tur eşleşmelerinde seri başı oldu.

Sarı-lacivertlilerin seri başı olarak katılacağı kura çekimi, 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi son 32 turunda temsil edecek diğer takımlar Osmanlıspor ile Beşiktaş da kuraya seri başı olarak katılacak.

Skrtel cezalı duruma düştü

Feyenoord karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Skrtel, cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli ekibin bu kulvarda yaptığı son 2 maçta sarı kart gören Skrtel, Feyenoord önünde yine sarı kart alınca, son 32 turundaki ilk maçta oynama şansını kaçırdı.

AA