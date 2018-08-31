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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:03
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un grup etabındaki rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine birinci torbadan katılan Beşiktaş, I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'in Sarpsborg takımlarıyla eşleşti.

İkinci torbadan katılan Fenerbahçe ise D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla mücadele edecek.

Dördüncü torbada yer alan Akhisarspor da J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla karşılaşacak.

Grup maçları 20 Eylül-13 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle oluştu: 

A Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Ludogorets (Bulgaristan), Zürih (İsviçre), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi).

B Grubu: Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Leipzig (Almanya), Rosenborg (Norveç).

C Grubu: Zenit (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Bordeaux (Fransa), Slavia Prag (Çekya).

D Grubu: Anderlecht (Belçika), Fenerbahçe, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Spartak Trnava (Slovakya).

E Grubu: Arsenal (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Karabağ (Azerbaycan), Vorskla Poltava (Ukrayna).

F Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Milan (İtalya), Real Betis (İspanya), Dudelange (Lüksemburg).

G Grubu: Villarreal (İspanya), Rapid Wien (Avusturya), Spartak Moskova (Rusya), Glasgow Rangers (İskoçya).

H Grubu: Lazio (İtalya), Olympique Marsilya (Fransa), Eintracht Frankfurt (Almanya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi).

I Grubu: Beşiktaş, Genk (Belçika), Malmö (İsveç), Sarpsborg (Norveç).

J Grubu: Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika), Akhisarspor.

K Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Astana (Kazakistan), Rennes (Fransa), Jablonec (Çekya)

L Grubu: Chelsea (İngiltere), PAOK (Yunanistan), BATE Borisov (Belarus), Vidi (Macaristan)

Grup maçları statüsü

UEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmalı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. 

"Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maç tarihleri 

UEFA Avupa Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: 

Grup 1. maçları: 20 Eylül 2018

Grup 2. maçları: 4 Ekim 2018 

Grup 3. maçları: 25 Ekim 2018

Grup 4. maçları: 8 Kasım 2018

Grup 5. maçları: 29 Kasım 2018

Grup 6. maçları: 13 Aralık 2018

Son 32 turu ilk maçları: 14 Şubat 2019 

Son 32 turu rövanş maçları: 21 Şubat 2019 

Son 16 turu ilk maçları: 7 Mart 2019 

Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2019 

Çeyrek final ilk maçları: 11 Nisan 2019 

Çeyrek final rövanş maçları: 18 Nisan 2019 

Yarı final ilk maçları: 2 Mayıs 2019 

Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2019 

Final maçı: 29 Mayıs 2019

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeBeşiktaşAkhisarspor
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