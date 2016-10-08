Fenerbahçe basketbolda sezona kupayla başlıyor

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde geçen sezonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ve FIAT Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak çifte kupayla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvası THY Avrupa Ligi'nde de final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde geçen sezonun Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalisti Anadolu Efes ile 32. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Ankara'da yapılan maçta rakibine 77-69'luk üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, bir kupa daha kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni sezonda Türkiye'de mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefleyen ve gözünü THY Avrupa Ligi kupasına diken Fenerbahçe, sezonu Uşak deplasmanında açacak. Muratbey Uşak ile yarın Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda karşılaşacak sarı-lacivertliler, ilk maçını kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Kadro korundu

Fenerbahçe, geçen sezonu çifte kupa ile kapatıp, THY Avrupa Ligi'nde final oynayan kadrosunu korudu.

Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu bulunduran sarı-lacivertlilerde sadece skorer oyun kurucu Ricky Hickman ile yollar ayrıldı. Gelen tekliflere rağmen yıldız oyuncularını elinde tutan Fenerbahçe, kısa forvet James Nunnally ve pivot Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Melih Mahmutoğlu, Ali Muhammed, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna, Ahmet Can Duran, Ahmet Düverioğlu (Türkiye), Ekpe Udoh, James Nunnally (ABD), Pero Antic (Makedonya), Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çek Cumhuriyeti), Luigi Datome (İtalya).