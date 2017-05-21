Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95147
ALTIN
144.306
DOLAR
3.5880
STERLIN
4.6621
EURO
4.0168
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Doğu Anadolu'da kar yağışı
Doğu Anadolu'da kar yağışı
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Çukurca'da 1 terörist etkisiz hale...
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS

FENERBAHÇE BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONU

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nin şampiyonu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONU

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nin şampiyonu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

21 Mayıs 2017 Pazar 22:58
192 Okunma
FENERBAHÇE BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONU

İSTANBUL Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Fenerbahçe-Olympiakos maçından notlar Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçında sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 10 binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, tribündeki yerlerini aldı. Final heyecanını saatler öncesinden Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde dolaşarak yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarını coşkuyla destekledi. Olympiakos cephesinde ise kulüp başkanı Vangelis Marinakis, taraftarlarının arasına girerek maçı izledi. Yunanistan temsilcisinin taraftarları da finalde renkli görüntüler oluşturdu. Olympiakos'un yaklaşık 2 bin 500 taraftarı, pota arkasında oturdu. Zaman zaman iki takım taraftarları arasında tezahüratlarla atışmalar oldu. Güvenlik görevlileri, iki takım taraftarları arasında oturdu. Öte yandan, salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Salona girmek isteyen herkes, detaylı aramadan geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç da izledi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, finali protokol tribününden izledi. Maçın başlamasıyla salona gelen Bakan Kılıç'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da protokol tribününde maçı izleyenler arasında yer aldı. Obradovic'in 500. maçı Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına çıktı. Tecrübeli başantrenör, 1992'de başladığı kariyerinde bugüne dek 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Obradovic, 500. maçında Fenerbahçe'nin başında Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti. Belediyelerden Fenerbahçe organizasyonu Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler, Fenerbahçe-Olympiakos maçı için sokaklarda büyük ekranlar kurdu. Türk basketbolu için tarihi önem taşıyan maçı başta İstanbul'un birçok semti olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde vatandaşlar, meydanlarda toplu takip etti. AA

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞUTürkiyeAvrupaFb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRABZON YİNE BERABERE
TRABZON YİNE BERABERE
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
SİVAS ŞAMPİYON
SİVAS ŞAMPİYON
Rekortmen atlet Avrupa'nın gündeminde
Rekortmen atlet Avrupa'nın gündeminde
Beşiktaş'ta mali kongre yarın
Beşiktaş'ta mali kongre yarın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ