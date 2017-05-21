FENERBAHÇE BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONU

İSTANBUL Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Fenerbahçe-Olympiakos maçından notlar Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçında sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 10 binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, tribündeki yerlerini aldı. Final heyecanını saatler öncesinden Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde dolaşarak yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarını coşkuyla destekledi. Olympiakos cephesinde ise kulüp başkanı Vangelis Marinakis, taraftarlarının arasına girerek maçı izledi. Yunanistan temsilcisinin taraftarları da finalde renkli görüntüler oluşturdu. Olympiakos'un yaklaşık 2 bin 500 taraftarı, pota arkasında oturdu. Zaman zaman iki takım taraftarları arasında tezahüratlarla atışmalar oldu. Güvenlik görevlileri, iki takım taraftarları arasında oturdu. Öte yandan, salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Salona girmek isteyen herkes, detaylı aramadan geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç da izledi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, finali protokol tribününden izledi. Maçın başlamasıyla salona gelen Bakan Kılıç'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da protokol tribününde maçı izleyenler arasında yer aldı. Obradovic'in 500. maçı Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına çıktı. Tecrübeli başantrenör, 1992'de başladığı kariyerinde bugüne dek 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Obradovic, 500. maçında Fenerbahçe'nin başında Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti. Belediyelerden Fenerbahçe organizasyonu Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler, Fenerbahçe-Olympiakos maçı için sokaklarda büyük ekranlar kurdu. Türk basketbolu için tarihi önem taşıyan maçı başta İstanbul'un birçok semti olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde vatandaşlar, meydanlarda toplu takip etti. AA