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Fenerbahçe Avrupa'daki 207. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'daki 207. sınavına çıkacak.

Fenerbahçe Avrupa'daki 207. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'daki 207. sınavına çıkacak.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:28
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Fenerbahçe Avrupa'daki 207. maçına çıkıyor

  UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'daki 207. sınavına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 206 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalardan 74'ünü kazanan Fenerbahçe, 42 kez rakipleriyle berabere kalırken, 90 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 256 gol gönderirken, kalesinde 312 gol gördü.

İç sahada 103. maç

Fenerbahçe, Grasshoppers mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 103. iç saha maçını yapacak.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 102 maçta 50 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 149 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.

İç sahada 5 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında yaptığı son 5 maçı da kaybetmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki Molde (3-1) maçında alan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Celtic ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, aynı organizasyonda sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0, Portekiz'in Braga ekibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekiplerinden Monaco ile Kadıköy'de yaptığı maçı 2-1 kazandı.

Elemelerdeki performans

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli ikinci organizasyonunda girdiği 7 elemenin 6'sında gülen taraf oldu.

Önceki adıyla UEFA Kupası'nda 3 kez eleme oynayan sarı-lacivertliler, üçünde de rakiplerini turnuva dışına itti. Yapılan statü değişiklikleriyle 2009'da UEFA Avrupa Ligi adını alan organizasyonda ise 4 kez elemelerde mücadele eden Fenerbahçe, üç kez turu geçti. Sarı-lacivertliler, sadece bir elemede rakibi karşısında üstünlük kuramadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 kez eleme oynadı ve 8 kez turu geçti.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 11:29
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiGrasshoppersFenerbahçeAvrupaMacaristanCsepel
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