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Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda

Fenerbahçe, 57. maçına çıkacağı UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 29 galibiyet aldı, 12 maçta yenildi

Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda

Fenerbahçe, 57. maçına çıkacağı UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 29 galibiyet aldı, 12 maçta yenildi

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:41
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Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda

İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. 

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 224 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon 
 UEFA Kupası 54  18  10  26  72  91 
 UEFA Avrupa Ligi 56 29  15  12  76  53 
 Şampiyon Kulüpler Kupası 33  20  30  70 
 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32  12  10  10  47  37
 UEFA Şampiyonlar Ligi 40  11  23  42  70 
 Avrupa Kupa Galipleri Kupası  9 11  11 
 TOPLAM 224  82  46  96  278  332 
 

Kupa 2'de 57. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın 57. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 56 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 76 gol bırakırken, kalesinde 53 gol gördü.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa LigiAnderlecht
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