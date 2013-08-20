Fenerbahçe avantajlı skor peşinde

İSTANBUL



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal'i konuk edecek Fenerbahçe, avantajlı bir skor almayı hedefliyor.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe ile Arsenal arasında oynanacak play-off turu ilk maçında İtalyan hakem Gianluca Rocchi düdük çalacak.



TFF Süper Kupa'da Galatasaray'a 1-0 yenilerek, kupayı rakibine kaptıran ve Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu ilk haftasında deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Torku Konyaspor karşısında 2-0 öndeyken, 3-2 mağlup olarak son iki resmi maçından yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi karşısında taraftarlarının önünde galip gelerek, ikinci maç öncesinde tur için avantaj elde etmek istiyor.



Fenerbahçe 189'uncu Avrupa maçına çıkıyor



Arsenal takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, 189'uncu Avrupa maçına çıkacak.



Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında geride kalan 188 maçta, 67 galibiyet aldı, 37 kez berabere kaldı ve 84 maçta da yenildi.



Rakip fileleri toplam 237 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 289 gol gördü.



Mehmet Topal forma giyebilecek



Sakatlığı nedeniyle Torku Konyaspor maçında kadroda yer alamayan Mehmet Topal, Arsenal maçında forma giyebilecek.



Takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal'ın, yarınki karşılaşmada ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.



Torku Konyaspor maçında cezalı oldukları için oynayamayan kaleci Volkan Demirel, Bruno Alves ve Raul Meireles ile yabancı tercihi nedeniyle forma giyemeyen Kadlec'in Arsenal karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



Yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle henüz lisansı çıkarılamayan ve UEFA'ya bildirilen kadroda ismi bulunmayan yeni transfer Samuel Holmen ise yarınki maçta da yer alamayacak.



Emenike'nin ilk Avrupa maçı



Fenerbahçe'nin yeni transferi Emmanuel Emenike, Arsenal karşısında yine ilkleri yaşayacak.



Torku Konyaspor maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Emenike, yarınki karşılaşmada ilk kez Kadıköy'de maça çıkacak ve ilk kez Avrupa kupalarında sarı-lacivertli formayla mücadele edecek.



Muhtemel 11



Fenerbahçe'nin yarınki Arsenal maçında muhtemel 11'i şöyle:



Volkan Demirel, Mehmet Topuz, Alves, Yobo, Kadlec (Hasan Ali Kaldırım), Kuyt, Meireles, Emre Belözoğlu (Alper Potuk), Mehmet Topal, Sow, Emenike.





AA