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Fenerbahçe Abbondanza ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Abbondanza ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı antrenörü Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı.

19 Mayıs 2017 Cuma 11:48
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Fenerbahçe Abbondanza ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 4 senedir takımı çalıştıran Marcello Abbondanza ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtilerek, "Kadın voleybol takımımız ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 CEV Kupası şampiyonluğu kazanan Marcello Abbondanza'ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Galatasaray'ı yenerek sezonu şampiyon tamamlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMarcello AbbondanzaVestel Venus Sultanlar Ligi
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