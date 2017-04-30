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Fenerbahçe 90+2’de…

Maç boyunca soğuk terler döken Sarı-Lacivertli taraftarlar 90+2’de Sow’un attığı gol ile güldü.

Fenerbahçe 90+2’de…

Maç boyunca soğuk terler döken Sarı-Lacivertli taraftarlar 90+2’de Sow’un attığı gol ile güldü.

30 Nisan 2017 Pazar 18:21
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Fenerbahçe 90+2’de…

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un attığı golle 2-1 yendi.

3. dakikada Fenerbahçe ilk atağında golle buluştu. Chahechouhe'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan yaptığı ortada Sow, altıpasın önünde topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı top altıpasın içinde Şener Özbayraklı'da kaldı. Şener topu ayağından açınca araya giren Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağa dokunarak ağlara yolladı: 1-1

90+2. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. De Souza'nın ceza sahasına doldurduğu topu Emenike kafayla Sow'un önüne indirdi. Sow, altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÇaykur Rizespor
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