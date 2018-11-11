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Fenerbahçe 6 hafta sonra!...

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 6 hafta sonra!...

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

11 Kasım 2018 Pazar 20:12
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Fenerbahçe 6 hafta sonra!...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligin 5. haftasından bu yana ilk 3 puanına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan aldığı topla rakiplerini geçen Valbuena, topu atağa katılan Isla'ya aktardı. Isla'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew'in içeri çektikten sonra yaptığı vuruşta yerden de seken top ağlara gitti: 1-0.

24. dakikada Valbuena'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Eljif Elmas, ceza sahası içine girdikten sonra topu müsait durumda bulunan Frey'e yerden çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şık vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

31. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

39. dakikada Valbuena'nın ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 önde tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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