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Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:09
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Fenerbahçe 3 hafta sonra kazandı

KONYA

Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. 

8. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ortasına yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

24. dakikada Selim Ay'ın ortasında savunmada Neustaedter'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.  

31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.  

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

58. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisinde indirdiği topa Skubic'in sert şutunda kaleci Harun Tekin, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

59. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı korner atışında altıpas içerisinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. 

67. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Ayew'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu, Benzia bekletmeden Eljif Elmas'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.  

90+1. dakikada Hurtado'nun ceza yayı önünden sert şutunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi. 

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonyasporSüper LigFutbol
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