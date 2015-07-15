Fenerbahçe 12 yıllık rekoru kırdı

İSTANBUL - Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katarak, son 12 yılın en hareketli yaz transfer dönemini geçiriyor.

Şu ana kadar sırasıyla Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Jose Fernandao, Abdoulaye Ba, Fabiano Ribeiro, Luis Nani, Josef de Souza ve Robin Van Persie'yi alan sarı-lacivertliler, 2003-2004 sezonun ardından yaz aylarında ilk defa bu kadar fazla transfer gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, 2003-2004 sezonunda Christoph Daum yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olmasına rağmen kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendirmişti. Daha sonraki sezonlarda 2007-2008, 2010-2011 ve 2012-2013'te 7'şer futbolcu alan sarı-lacivertliler, bu sezon daha transfer dönemi kapanmadan 8 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

En kısır sezon 2014-2015

Her transfer döneminde aldığı oyuncularla dikkati çekmeyi başaran "Sarı Kanarya", 2014-2015 sezonunda ise sadece bir futbolcu almayı tercih etti.

Sarı-lacivertliler, şampiyon olarak girdiği sezonda, sadece Brezilyalı hücuma dönük orta saha oyuncusu Diego Ribas'ı aldı.

Fenerbahçe'nin son 12 yılda aldığı oyuncular

Sarı-lacivertli takımın son 12 sezonda birinci transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular şöyle:

2004-2005 (5): Serkan Balcı, Deniz Barış (Gençlerbirliği), Alex de Souza (Cruzeiro), Önder Turacı (Standard Liege), Fabiano Lima (Sao Paulo)

2005-2006 (3): Serdar Kulbilge (Bursaspor), Stephen Appiah (Juventus), Zafer Biryol (Konyaspor)

2006-2007 (6): Uğur Boral (Gençlerbirliği), Tümer Metin (Beşiktaş), Diego Lugano (Sao Paulo), Mateja Kezman (Atletico Madrid), Edu Drecena (Cruzeiro), Deivid de Souza (Sporting Lizbon)

2007-2008 (7): Roberto Carlos (Real Madrid), Wederson (Ankaraspor), Colin Kazım (Sheffield United), Ali Bilgin (Antalyaspor), İlhan Parlak (Kayserispor), Gökhan Gönül (Gençlerbirliği), Yasin Çakmak (Çaykur Rizespor).

2008-2009 (4): Burak Yılmaz (Manisaspor), Daniel Guiza (Mallorca), Emre Belözoğlu (Newcastle United), Josico (Villareal).

2009-2010 (6): Mehmet Topuz (Kayserispor), Özer Hurmacı (Ankaraspor), Bekir İrtegün (Gaziantepspor), Fabio Bilica (Sivasspor), Cristian Baroni, Andre Santos (Corinthians)

2010-2011 (7): Miroslav Stoch (Chelsea), İlhan Eker (Gençlerbirliği), Caner Erkin (CSKA Moskova), Issiar Dia (Nancy), Mamadou Niang (Marselle), Joseph Yobo (Everton), Serkan Kırıntılı (MKE Ankaragücü).

2011-2012 (6): Emmanuel Emenike (Kardemir Karabükspor), Orhan Şam (Gençlerbirliği), Serdar Kesimal (Kayserispor), Sezer Öztürk (Eskişehirspor), Reto Ziegler (Juventus), Henri Bienvenu (Young Boys).

2012-2013 (7): Dirk Kuyt (Liverpool), Salih Uçan (Bucaspor), Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor), Mehmet Topal (Valencia), Egemen Korkmaz (Beşiktaş), Milos Krasic (Juventus), Raul Meireles (Chelsea).

2013-2014 (5): Alper Potuk (Eskişehirspor), Brono Alves (Zenit), Michal Kadlec (Bayer Leverkusen), Samuel Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Emmanuel Emenike (Spartak Moskova).

2014-2015 (1): Diego Ribas (Wolfsburg).

2015-2016 (8): Simon Kjaer (Lille),Şener Özbayraklı (Bursaspor), Jose Fernandao (Atletico Paranaense), Abdoulaye Ba, Fabiano Ribeiro (Porto), Luis Nani, Robin Van Persie (Manchester United), Josef de Souza (Sao Paulo).

27 günde 8 transfer

Sarı-lacivertliler, 27 günde 8 transfer yaparak, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren en hızlı takımlardan biri olmayı başardı.

İlk transferini 17 Haziran'da Simon Kjaer'i alarak gerçekleştiren Fenerbahçe geçen 27 günde sırasıyla Şener Özbayraklı, Jose Fernandao, Abdoulaye Ba, Fabiano Ribeiro, Nani, Josef de Souza, Van Persie'yi kadrosuna kattı.