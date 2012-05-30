Fener şampiyon olmasın diye pas atmadım

''Futbolda şike'' davasının tutuksuz sanığı eski futbolcu Ümit Karan, çapraz sorgusunda, Avukat Ayhan Sağıroğlu'nun müvekkiline, ''Trabzonspor-Eskişehirspor maçında ayağına top geldiğinde daha iyi pozisyondaki Sezer'e neden pas vermeyip bireysel olarak ilerlemeye çalıştın?'' diye sorması üzerine Karan, ''Kendim ilerlemek istedim, belki de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemedim'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ekinci ''Öyle mi Ümit? Demek ki böyle şeyleri yapabiliyorsunuz'' dedi.



Karan da ''Ben şike falan yapmam. İyi bir Galatasaraylı'yım. Gönülden Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istemem'' şeklinde konuştu.