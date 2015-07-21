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Felipe Melo Hamzaoğlu ile görüştü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti

Felipe Melo Hamzaoğlu ile görüştü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti

21 Temmuz 2015 Salı 13:44
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Felipe Melo Hamzaoğlu ile görüştü

VELDEN - İkinci dönem kampına dün Avusturya Velden'de başlayan başlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren yüksek tempolu bir idman gerçekleştirdi.

Oldukça sıcak ve nemli bir havada geçen antrenmanda futbolcular,  kondisyon ağırlıklı istasyon çalışmaları yaparlarken, büyük efor sarf ettiler. Oyuncular son bölümde alkışlarla idmanı bitirmesi için teknik direktör Hamzaoğlu'na göndermede bulundular.

Antrenmana, sağ arka adalesinde hafif ağrısı bulunan Bilal Kısa tedbir maçlı olarak çıkarılmadı.

Melo ilk çalışmasına çıktı

Takımda geleceği uzun süre belirsizliğini koruyan Felipe Melo, takımla ilk çalışmasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kampına dün akşam Avusturya'dahil olan Melo, bugünkü idmanın tamamında yer aldı. Oldukça neşeli olduğu görünen Brezilyalı oyuncunun, sık sık arkadaşlarıyla şakalaşması dikkati çekti.

Öte yandan Melo'nun, antrenman öncesi teknik direktör Hamzaoğlu ile bir görüşme yaptığı bildirildi.

Yüksek tempoda başlanıldı

Galatasaray takımı ikinci dönem hazırlıklarına yüksek tempoda başlarken, takımın performans uzmanı Serkan Salman nasıl bir çalışma programı hazırladıklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Hazırlıklarının bu kısmını 3 bölüme ayırdıklarını anlatan Salman, kuvvet çalışmalarının yapılacağı ilk bölümde futbolcuları mümkün olduğunca zorlayacaklarını ve Celta Vigo ile yarın oynanacak hazırlık maçına yorgun bir şekilde çıkararak dayanaklılık durumlarına bakacaklarını aktardı.

İkinci bölümde orta şiddette idmanlar gerçekleştireceklerini ve tempoyu biraz azaltacaklarını söyleyen Salman, son bölümde ise çabukluk ve hız çalışmalarına ağırlık vereceklerini dile getirdi.

İdmana bisikletle gidip geldiler

Velden Belediyesi'ne ait tesislerdeki çalışmaya teknik heyet ve oyuncuların büyük bölümü otelden bisikletlerle gidip geldiler.

Otele yakın bir konumdaki tesise gidiş gelişte çok sayıda isim bisikleti tercih ederken, bazı oyuncular ise otobüsü kullandı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibi taraftarlar da yalnız bırakmadı. Antrenman alanına alınmayan taraftarlar, tesis kapısında bekleyerek oyunculardan imza aldılar ve fotoğraf çektirdiler.

Galatasaray takımı, akşam saatlerinde gerçekleştireceği basına kapalı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İlk hazırlık maçı yarın Celta Vigo'yla

Sarı-kırmızılı ekip, Velden kampındaki ilk hazırlık maçını yarın İspanyol ekibi Celta Vigo ile oynayacak.

Velden'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Villach kentindeki Lind Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:34
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHamza Hamzaoğlu
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