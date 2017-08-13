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Feghouli İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi. Cezayirli oyuncuyu havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

Feghouli İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi. Cezayirli oyuncuyu havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

13 Ağustos 2017 Pazar 19:55
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Feghouli İstanbul'da

İSTANBUL 

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere'nin West Ham United takımından Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan THY uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Feghouli'nin gelişinde izdihama neden oldu.

Yoğun güvenlik önlemlerine karşın bazı taraftarlar içeri girmeyi başarırken, havalimanı önünde de yüzlerce taraftar Feghouli'yi karşılamak için toplandı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı.

Galatasaraylı çok sayıda taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Cezayirli futbolcu, kendisini bekleyen araçla havalimanından konaklayacağı otele hareket etti. Yaşanan izdiham nedeniyle Feghouli'yi taşıyan araç güçlükle havalimanından ayrılabildi.

Futbol hayatına Fransa'da başladı
Profesyonel kariyerine Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble'de başlayan Feghouli, kariyerinin büyük bölümünü iki kulüpte geçirdi.

Grenoble ve İspanya 1. Ligi ekiplerinden Valencia'da görev alan Feghouli, yarım sezon İspanya'nın Almeria takımına kiralandı.

Feghouli, geçen sezon başında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere'nin West Ham United takımına transfer oldu. İngiliz temsilcisinde 21 lig maçına çıkan Feghouli, 3 gol kaydetmişti.

Kariyerinde 303 resmi maça çıkan Cezayirli futbolcu, 40 kez rakip fileleri havalandırdı.

Alt yaş kategorilerinde Fransa forması giyen Feghouli, A Milli Takım tercihini Cezayir'den yana kullandı. Kuzey Afrika temsilcisinin formasıyla 44 maça çıkan Feghouli, 11 de gol attı.

AA

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Feghouli İstanbuldaönce Vatan
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