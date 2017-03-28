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Federer'in bileği bükülmüyor

İsviçreli tenisçi Federer, Miami Açık'ın üçüncü turunda Arjantinli Del Potro'yu 2-0 mağlup etti.

Federer'in bileği bükülmüyor

İsviçreli tenisçi Federer, Miami Açık'ın üçüncü turunda Arjantinli Del Potro'yu 2-0 mağlup etti.

28 Mart 2017 Salı 10:03
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Federer'in bileği bükülmüyor

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer üçüncü turda Juan Martin Del Potro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. 

AB'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler üçüncü turu mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 34. sıradaki Arjantinli Del Potro karşılaştı.

Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından Arjantinli rakibini 2-0 yenerek, dördüncü tura yükseldi.

Federer, dördüncü turda İspanyol raket Roberto Bautista Agut ile mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Miami Açık Tenis TurnuvasıFedererDel PotroRoger Federer
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