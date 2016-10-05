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Fatih Terim'le 129. milli heyecan

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Konya'da Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 129. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim'le 129. milli heyecan

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Konya'da Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 129. müsabakasına çıkacak.

05 Ekim 2016 Çarşamba 11:58
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Fatih Terim'le 129. milli heyecan

 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Konya'da Ukrayna ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 129. müsabakasına çıkacak.

A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor.

Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 128 maçta biri hükmen olmak üzere 66 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 63'ü resmi maçlarda 31 kez berabere kaldı, 31 kez de mağlup oldu.

Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 192 gol atan milliler, kalesinde ise 133 gol gördü. 

Üçüncü dönemindeki maçlar

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 36 maçın biri hükmen olmak üzere 23'ünü kazandı, 8'ini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Milliler, 18'i resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 56 gol atıp, 32 gol yedi.


AA

Son Güncelleme: 05.10.2016 11:59
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıFatih TerimTürkiye Futbol Direktörü
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