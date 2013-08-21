Fatih Terim'e teklif yapıldı

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) istifa eden Abdullah Avcı'nın yerine milli takımlar teknik direktörlüğü görevi için Fatih Terim'e teklif götürmesini değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün efsane futbolcularından Reha Eken'in Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında konuyla ilgili açıklamada bulunan Aysal, "TFF'nin teklifi Fatih Terim'e yapılmıştır ve kararı da kendisi verir. Biz sadece bu teklifin şekli şemali üzerine konuşuruz. Bir tarafta milli takım, diğer tarafta ise Fatih Terim var. Fatih hoca Galatasaray'a mal olmuş, çok başarılı olmuş bir isim. Bizim Galatasaray olarak durumumuz zor. Kararı Fatih Terim'in vermesi lazım" dedi.

Terim'in hem milli takımı hem de Galatasaray'ı çalıştırmasıyla ilgili olarak iş yükü hakkında teknik olarak birisinin kendilerine izahta bulunması gerektiğinin altını çizen başkan Aysal, "Bu konuyla ilgili kulüp tarafında ise kararı ben tek başıma vermeyeceğim, yönetim kurulu olarak vereceğiz. Galatasaray güçlü bir kurum. Fatih Terim'in de daha önce söylediği gibi, burada hepimizin yeri dolar. Ama gönül ister ki başarılı olan ünitelerimiz ayakta kalsın, devam etsin. Bunu ilerde göreceğiz. Şu anda konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü, TFF'nin Terim'e A Milli Takım için teklifte bulunmasının ardından, Terim ile yönetim arasında sorun olduğu yönünde medyaya yansıyan haberlere tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ünal Aysal ile teknik direktör Fatih Terim arasında bir kriz olduğu izlenimi vermeye çalışan haberler üzerine bir duyuru yapma ihtiyacı hissedildiği belirtilerek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

Açıklamada, TFF'nin teklifinin ardından yaratılmaya çalışılan kriz havasının gerçekle hiçbir şekilde örtüşmediği vurgulanırken, şöyle denildi:

"Tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamakta olan ve iç huzuru ile tüm Türk spor camiasınca gıpta ile izlenen Galatasaray’da kriz varmış gibi bir görüntü oluşturmaya çalışanların faaliyetleri, tarafımızdan dikkatle izlenmektedir. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile huzurlu ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. TFF'den gelen talep karşısında atılacak olan adımlar, Türk futbolunun çıkarları, Galatasaray’ın menfaatleri ve Sayın Fatih Terim’in tercihleri doğrultusunda birlikte şekillendirilecektir. Bu süreci Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasında bir kriz yaratma, Galatasaray'a nifak sokma fırsatı olarak kullanmak isteyenlere karşı tüm camiamızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tarz girişimlerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğinin de altını bu vesileyle çizmek isteriz."