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Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmayacağımın altını çizmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmayacağımın altını çizmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:18
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Fatih Terim'den açıklama
İSTANBUL

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın istifasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in kendisiyle görüşmek için Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'dan izin aldığı teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmayacağımın altını çizmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Terim, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Galatasaray'ı damarlarında hisseden, her zaman olduğu gibi Galatasaray'ı yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan, Türk futbolu ve futbolun geleceği için kendinden vazgeçmeye hazır biri olarak öncelikle 48 saattir medyada yazılıp çizileni, bilip bilmeden yapılan yorumları, niyeti kendinden menkul tespitleri, sosyal mecralarda konuşulan her şeyi yakından takip ettiğimin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Milli takımla adının anılmasının her Türk antrenör için gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Terim, şunları kaydetti:

"Hele ki bu, yıllarını milli takıma vermiş ve ay yıldızlı formanın başarısı için hem sporcu hem de teknik adam olarak ter dökmüş biri için çok daha fazla gurur vericidir. Hayatının her anını ülke futbolunun başarısı ve geleceğini inşa etmek için uğraşarak yaşayan biri olarak ihtiyaç olduğunda kişiliğimden ve etik kurallardan vazgeçmeksizin yardımcı olacağımdan da kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ancak kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin Galatasaray'dan vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır. Geçmişte örneklerinde olduğu gibi Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmayacağımın altını çizmek isterim.

Her zaman olduğu gibi doğru, yorum katılmamış, maniple edilmemiş bilgilerin ve haberlerin tarafımdan doğru zamanda verileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın."

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:19
Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGS
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