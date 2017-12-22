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Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim'in alacağı ücretle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir düzeltme açıklaması geçti.

Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim'in alacağı ücretle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir düzeltme açıklaması geçti.

22 Aralık 2017 Cuma 23:33
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Fatih Terim'in alacağı ücret açıklandı
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Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı bildirimde, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon sonuna kadar aylık 1905 TL alacağı, gelecek sezon için ise kendisine 3 milyon Euro ödeneceği duyuruldu. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de şampiyonluk yaşaması halinde 500 bin Euro prim kazanacak.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01'de "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında" konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir: 

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir." (DHA)

Son Güncelleme: 22.12.2017 23:40
Anahtar Kelimeler:
AntrenörSporFatihterimGalatasaray
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