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Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 53 derbi maçta görev yaptı.

Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 53 derbi maçta görev yaptı.

15 Mart 2018 Perşembe 12:14
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Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 53 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü kez görev alan 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe karşısında 26 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 7'isinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kadıköy'de son galibiyeti de hezimeti de gördü

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.

Bin 637 gün sonra derbiye çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bin 637 gün sonra derbi maçta görev alacak.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki son derbisine 2013-2014 sezonunda 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup ettikleri maçta çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim54. Derbi Heyecanı
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