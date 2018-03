Fatih Terim imzayı attı

İSTANBUL



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevini de yürütmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Federasyonun İstinye'deki binasında gerçekleştirilen törene, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türk futbolunda yeni bir dönemin başladığını, var olan sorunları çözmesi için de tecrübeli, her zaman başarıya ulaşmış bir teknik adam olarak Fatih Terim'i düşündüklerini ifade etti.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Galatasaray Teknik Direktörü Terim için, TFF'nin İstinye'deki binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Demirören, "Futbolda günlük yaşam devam ediyor. Önümüzde Dünya Kupası elemeleri var, çok önemli alt yapı sorunları var. Türk futbolunda sorunlar çok. Bu sorunları çözecek, tecrübeli, her zaman başarıya ulaşmış bir hoca olarak Fatih Terim'i düşündük" dedi.



Terim için Galatasaray Kulübü'nden izin alarak ilk görüşmeyi pazartesi günü yaptıklarını, bugün de yine izin alarak 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Demirören, sarı-kırmızılı kulübe ve Galatasaray camiasına olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek, "Hem Galatasaray'da çalışırken, Avrupa'da şampiyonluk kovalayan bir takımın başındayken, milli takımın ona ihtiyacı olduğunda bu görevi kabul etmesi ayrı bir cesarettir. Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Fatih Terim'in görevi için para kabul etmediğinin altını çizen ancak bu konuyu yönetim kurulu olarak görüşeceklerini aktaran Demirören, "Her görevin bir karşılığı olması gerektiğine inanıyorum. Ancak hocamız hala 'Hayır' diyor" dedi.



Terim: "Konu milli takım olunca, hizmet kaçınılmaz oluyor"



Teknik direktör Fatih Terim, TFF ile sözleşmeye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, konu milli takım olduğunda hizmetin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



TFF Başkanı Demirören ve yönetimine, kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür eden Terim, şöyle konuştu:



"Yaşadığımız durumu basit bir şekilde anlatmak lazım. Ülke, bayrak ve milli takım söz konusu olunca, hizmet de kaçınılmaz oluyor. Yaşanan durumun şekline çok şey söylenebilir ama işin özü bu. Şimdi önümüzde 15 gün sonra da maç var. O karşılaşmanın kampında bir çok şeyi paylaşırız, sorularınızı sorarsınız ve cevaplarız bol bol. Ama bugün için söylenecek tek şey, ülke insanının Türk futbolu etrafında birleşmesi gerekiyorsa birleşilir, başka gündemlerde birleşildiği gibi. Buranın yabancısı değilim. Şu anda da en tecrübeli ben gözüküyorum. Sağolsunlar bu görevi almamı istediler. Ay-yıldız konu olunca, ülkemizin futbolu konu olunca, kulübümün de anlayışıyla, bu görev kaçınılmazdı bizim için."



El birliği olmadan ne kendisi ne de bir başkasının bir şey yapmasının mümkün olmadığına işaret eden Terim, "Futbolun içinde olan her fert beraber olacağız, birlikte mücadele edeceğiz ve hepimizin özlediği yerlere inşallah kavuşacağız. Mayıs ayına kadar önümüzde zaman var. Arkadaşlarımızla süratlice görev bölümü yapıp, çalışmaya başlayacağız. Bizde zaman sorunu yok. Gece, gündüz çalışabiliriz. Öyle bir sınırlamamız yok. Teşhisleri koyup, tedavilerine çok çabuk başlama niyetindeyiz. Türk futboluna ve hepimize hayırlı olsun. Allah da yolumuzu açık etsin. Çalışanın da Allah yolunu açık ediyor zaten" ifadelerini kullandı.



Terim, herkesin aklındaki en güncel sorunun, dünya kupasına gidilip gidilemeyeceği olduğunu anlatarak, "Bizim anlaşmamız bundan çok ötede bir şey. Ümit ederim ki inşallah Türk futbolu devamlılığı olan bir organizasyonu kurmayı becerebilir ve uygulayabilir. Bununla beraber önemli organizasyonlara gidebiliriz. Bizim de katılamadığımız zaman oldu. Ama bu hiçbir hedefi kovalamayacağız manasında değil. Son saniyesine kadar hedefler için çabalayacağız. Esas işimiz, sayın Başkan ve yönetim kuruluyla birlikte, olmamış şeyleri, yapılması gereken şeyleri yapmak" şeklinde konuştu.



Törene, TFF Başkanı Demirören'in yanı sıra, başkan vekilleri Ufuk Özerten ile Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mete Düren, Mustafa Beyazlı ve federasyon genel sekreteri Emre Alkin de katıldı.









AA