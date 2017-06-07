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Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 10:54
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Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

KOPER - Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

Terim, ay-yıldızlıların Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet toplantısı yaptı.

Fatih Terim, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince bir toplantı yaptık ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimArda TuranÖnce Vatan Gazetesi
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