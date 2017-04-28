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Fatih Terim'den Adem Metin Türk'e övgü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türk vatandaşlığına geçerek 14 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilen Suriyeli Adem Metin Türk'ü beğendiğini söyledi.

Fatih Terim'den Adem Metin Türk'e övgü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türk vatandaşlığına geçerek 14 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilen Suriyeli Adem Metin Türk'ü beğendiğini söyledi.

28 Nisan 2017 Cuma 14:52
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Fatih Terim'den Adem Metin Türk'e övgü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türk vatandaşlığına geçerek 14 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilen Suriyeli Adem Metin Türk'ü beğendiğini söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Adem'i beğendik, milli takıma aldık. Devletimiz onu Türk vatandaşı yaptı, artık oynayabilir. Onun dünyasını ülke olarak aydınlattığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Spor ve Kültür Şenliği'nin odak noktasında çocukların bulunduğunu belirterek, "Emine Erdoğan da çocuklar için geldi. Onları mutlu etmek çok önemli. Çocuk deyince insanın ne prensibi ne ülkesi kalıyor. Onların yüzünün gülmesi için yapamayacağı şeyi yapıyor. Çocuğu olanlar biraz empati yaparsa sıkıntı çeken çocukların ne durumda olduğunu anlayabilir. Birçok yaş grubundaki insanlar evsiz ve yurtsuz. Her çocuğun en mutlu anne ve babasıyla olduğu andır. Bu tür organizasyonları her zaman yapmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol DirektörüFatih TerimAdem Metin Türk
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