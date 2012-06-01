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Fatih Terim, Ağar'ı ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Mehmet Ağar'ı ziyaret etti.

Fatih Terim, Ağar'ı ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek Mehmet Ağar'ı ziyaret etti.

01 Haziran 2012 Cuma 16:40
564 Okunma
Fatih Terim, Ağar'ı ziyaret etti

AYDIN

Terim ve spor yorumcusu Üründül, ''Susurluk davası'' kapsamında verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Mehmet Ağar'ı ziyaret etmek için Yenipazar'a geldi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Terim, çevresinde toplananlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, imza dağıttı. Daha sonra Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçen Terim ve Üründül, Ağar'ı ziyaret etti.
Terim, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilere, ''Ağar yakın dostumdur. Kendisini ziyaret ettik'' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gazetecilerin Halil Altıntop'un transferiyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 08:42
Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimAğar
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