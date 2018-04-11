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Fatih hoca ile öz güvenimi yeniden kazandım

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımda teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra öz güvenini yeniden kazandığını söyledi.

Fatih hoca ile öz güvenimi yeniden kazandım

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımda teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra öz güvenini yeniden kazandığını söyledi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:31
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Fatih hoca ile öz güvenimi yeniden kazandım

İSTANBUL

Galatasaraylı futbolcu Sinan GümüşGalatasaray dergisinin nisan ayı sayısında yer alan röportajında, "Evet, bugüne kadar Fatih hoca ile ilgili çok şey duydum. Ve bu sezon ilk kez birlikte çalışma imkanı yakaladım. Fatih hoca gerçekten çok büyük ve farklı bir teknik adam." ifadesini kullandı 

Fatih Terim'in, futbolcularını çok iyi anlayan bir teknik adam olduğunu vurgulayan Sinan, "Tecrübesini her an hissettiriyor. Hoca göreve geldiğinde herkesi tanıdığı gibi beni de tanıyordu. Bana neler yapabileceğimi anlattı ve 'Senin 0'dan 100'e hemen çıkmanı istemiyorum, yavaş yavaş takıma yanaştıracağım. Gerisini sen halledeceksin. Sen bizim için çok önemli oyuncusun.' dedi. Açıkçası Fatih hoca ile öz güvenimi yeniden kazandım. Takıma yeniden yararlı olmaya başladım. Bu genç yaşta onunla karşılaşmak gerçekten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. 

"Ne kadar çok kupa, o kadar çok hatıra"

Galatasaray'a 3,5 yıl önce geldiğini hatırlatan Sinan, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Çok fazla kupa kazandık, ufak da olsa payım olduğunu düşünüyorum. Kulüpte bıraktığım izi büyütmem yani derinleştirmem gerekiyor. Şampiyon olursak çok önemli bir başarı yakalamış olacağız. En güzel iz bu şampiyonluk olacak. Bahsettiğimiz izin sonu mu, tabii ki hayır. Daha ortasındayız. Bunun sonu yok bence. Yakaladığım başarıları, 'tamam oldu başardım' diyerek kabul etmemem gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok kupa, o kadar çok hatıra. Hedeflerim çok yüksek. Bu forma altında 5 kupa kazandım. İnşallah 15 kupa daha kazanırım. Bu sene altıncı ve yedinci kupa gelir inşallah." 

"Bence bu şampiyonluk çok daha değerli olacak"

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ise "Yurt dışındaki liglere baktığımızda Bayern Münih, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester City, liglerinde farkı açtı ve tek başına şampiyonluğa yürüyorlar. O liglerde bence şampiyonluk havası bitti. Türkiye'de futbolseverler bu anlamda çok şanslı. Evet, taraftarlar biraz gergin ama güzel olan bu. Gerçek futbol budur bence. Bu arada biz böyle olmasını ister miydik, tabii ki biz de farkı açmak isterdik ama mücadele ederek şampiyonluğa ulaşmalıyız. Bence bu şampiyonluk çok daha değerli olacak." şeklinde görüş belirtti. 

"Asistim bayıltır, golüm öldürür"

Atiker Konyaspor maçında attığı golü diğer gollerinden daha farklı gördüğünün altını çizen Sinan, şunları kaydetti:

"Fatih hoca ile konuştuk, bana güvendiğini söyledi. Oyuncu maça girmeden önce yüzde 100 hazır olabilir ama hocadan aldığınız güven sizi biraz daha ileri iter. Hocayı mahcup etmek istemedim. Yuto'nun yerden atacağını düşünüyordum, yukarıdan gelince röveşata gibi bir şey denemek istedim. Sonra vole vurdum ve dokunduğum anda gol olacağını anladım. Gol sonrası bir patlama yaşandı statta, doğrusu inanılmazdı. Hatta Hasan hocaya maçtan sonra esprili şekilde, 'Asistim bayıltır, golüm öldürür.' dedim ve güldük."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimSinan Gümüş
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