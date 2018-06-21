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'Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu'

Peru'nun efsane futbolcularından Solano, "Farfan ve Galatasaray haberlerini duydum. Farfan, Galatasaray'a transfer olsaydı çok başarılı olurdu." dedi

'Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu'

Peru'nun efsane futbolcularından Solano, "Farfan ve Galatasaray haberlerini duydum. Farfan, Galatasaray'a transfer olsaydı çok başarılı olurdu." dedi

21 Haziran 2018 Perşembe 11:29
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'Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu'

Dünya Kupası'na 36 yıl sonra katılma başarısını gösteren Peru Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü ve efsane futbolcularından Nolberto Solano, "Farfan ve Galatasaray haberlerini duydum. Farfan, Galatasaray'a transfer olsaydı çok başarılı olurdu." dedi. 

Peru Milli Takımı'nın Moskova'da kamp yaptığı otelde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Solano, Jefferson Farfan'ın Peru Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Farfan çok büyük bir oyuncu. Lokomotiv Moskova'da bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Farfan gibi büyük oyuncular hangi takıma giderse gitsin fark oluşturur. Bence transferi gerçekleşseydi Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu. Ancak bildiğim kadarıyla Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzattı." ifadelerini kullandı. 

"Belçika sürpriz yapmaya aday bir takım"

Solano, C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Avustralya ile mücadele eden Peru'nun ilk maçını kaybetmesine rağmen gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyerek, "Şu gerçeği kabul etmek gerek. Fransa bu kupanın ve her turnuvanın favori takımlarından biridir. Yine bu gruptan birinci olarak çıkacak gibi gözüküyor ama bu futbol. Sonuçta Avustralya ve Danimarka var. Futbol bu sürprizlere açık. Ben bu gruptan başarı ile çıkacağımıza inanıyoruz. Gruptan önce Fransa çıkar, sonra diğer takımlar ikincilik için mücadele edecektir. Milli Takımımıza güveniyoruz." yorumunda bulundu.

Perulu efsane futbolcu, dünya kupalarında her zaman şampiyonluğa yakın bazı takımların olduğunu aktararak, "Almanya, Brezilya, İspanya, Fransa ve Arjantin öne çıkan takımlar. Belçika sürpriz yapmaya aday bir takım. Genç bir takım ve iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri çok başarılı. Güçlü adaylar var ama tabii ki bir sürpriz de çıkabilir." değerlendirmesini yaptı. 

"Başarımızın sırrı futbolun içinden bir federasyon başkanın gelmesi"

Nolberto Solano, "Peru 36 yıl Dünya Kupası'na katılamadı. Bu uzun aranın sebepleri nelerdi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu dediğiniz 36 yıllık sürecin içinde ben de 15-20 oyuncu olarak yer aldım. O yüzden bu farkı çok rahatlıkla görebiliyorum. Başarımızın sırrı futbolun içinden bir federasyon başkanının gelmesi. Eski başkanın gidip yerine futbolun içinden bir başkanın gelmesi ve hocamız Ricardo'ya verdiği destek çok önemli. Biz eleme maçlarına çok kötü başladık ancak bu desteği hep arkamızda hissettik ve bugünlere geldik."

Solano, "Peru futbolunun en önemli isimlerindensiniz. Ancak Dünya Kupası'nda forma giyemediniz. Bunun bir üzüntüsü var mı?" sorusunu ise, "Üzüntüm yok. Tabii ki bir futbolcu olarak Dünya Kupası'nda oynamak isterdim ama şu anda bu takımın hoca olarak bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bunun bir örneği de Ryan Giggs. Bazen mücadele verirsiniz, uğraşırsınız ama istediklerinizi elde edemezsiniz. Çok büyük bir oyuncu olmasına rağmen Ryan Giggs de Galler Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynayamadı. Keşke oynayabilseydim ama bir üzüntü yaşamıyorum." şeklinde yanıtladı. 

"Guerrero'nun Dünya Kupası'nda yer alabilmesi bizim için çok çok değerli"

Solano, cezası dondurulan Paolo Guerrero'un kendileri için değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki Guerrero'nun Dünya Kupası'nda yer alabilmesi bizim için çok değerli. Sadece oyuncu olarak değil, takım içindeki etkisi açısından da bizim için çok önemliydi. Tekrar onu takımımızda gördüğümüz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu ile oynamanın ayrıcalığına eriştim"

Nolberto Solano, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'ndan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Emre'ye sevgilerini ileten Solano, deneyimli futbolcu hakkında şu sözleri kullandı:

"Emre, müthiş bir profesyonel, müthiş bir insan ve müthiş bir oyuncu. Emre Inter'de oynarken, ona karşı rakip olarak da oynadım. Ondan sonra Emre Belözoğlu ile oynama ayrılacalığına da Newcastle United'da eriştim. Müthiş bir oyuncu, 37 yaşında hala bu seviyede oynayabiliyorsa bu herkesin alkışlaması gereken bir şey. Ben de Emre'ye sevgilerimi yolluyorum. Çok tutkulu bir oyuncu, duygularını futbola yansıtan bir insan. Ben 36 yaşıma geldiğimde artık o isteğim kalmamıştı ama Emre yanında 20-21 yaşında çocuklarla hala idman yapabiliyorsa hatta onlardan daha iyi idman yapabiliyorsa sadece saygı duymak gerekiyor. Emre özel bir oyuncu."

Futbolculuğunun son dönemlerinde Türkiye'den teklifler aldığını da açıklayan Solano, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuyken böyle teklifler olmuştu. Türk takımları beni aramaya başladığında ben Yunan takımı ile anlaşmıştım. Her zaman Türkiye'de oynamış oyuncularla ilgili Türkiye hakkında mükemmel şeyler anlatıyorlardı. İstanbul zaten başlı başına mükemmel bir şehir. İngiltere'de oynarken Tugay'ı görmüştüm. O da Emre gibi biraz kısa boylu ama mükemmel bir oyuncuydu. Türkiye'den her zaman kaliteli oyuncular çıkmıştı. Oyuncu olarak Türkiye'de oynama şansım olmadı ama belki ileride hoca olarak yer alırım. Futbolumun son zamanlarında olduğu için büyük takımlardan biri değildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nolberto SolanoGalatasarayGS
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