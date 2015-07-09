Fabiano Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyor

DÜZCE

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fabiano Ribeiro, takımda iyi bir yer edinmek için mücadele etmesi gerektiğinin farkında olduğunu belirterek "İşimi sahada gösterip ilk 11 oyuncusu olmaya gayret göstereceğim" dedi.

Fabiano, sarı-lacivertli ekibin kampının sürdüğü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kamp sürecinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Çalışmalara bu hafta içinde başladığını, takım olarak da çok iyi ve yoğun bir tempoda hazırlandıklarını anlatan Brezilyalı kaleci, iyi bir sezon geçirmek amacıyla sezon öncesinde çok çalıştıklarını dile getirdi.

Fabiano, teknik direktör Vitor Pereira hakkındaki görüşleriyle ilgili olarak, "Pereira çok profesyonel bir hoca. Geçmiş yıllardan da iyi tanıyorum. Birbirini iyi anlayan iki insanız. Porto'da da beraber çalıştık. Onun profesyonelliği sayesinde çok iyi ve verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Saha dışında oyuncularla olan iletişimi de çok güzel" ifadelerini kullandı.

'Bayern Münih maçını geride bıraktım'

Porto forması altında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında yediği 6 golün hatırlatılması üzerine, Fabiano, hiçbir oyuncunun performansının bir maçta değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fabiano Ribeiro, sürekli olmanın önemine dikkati çekerek, "O maçı geride bıraktım, geçtiğimiz sezonu da geride bıraktım. Ben buradaki işime konsantreyim. Takımıma en iyisini vermeye çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

'İlk 11 oyuncusu olmaya gayret göstereceğim'

Fabiano, birçok kulüpten transfer teklifi almasına rağmen neden Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettiği sorusuna şu cevabı verdi:

"Transfer teklifi gelince Fenerbahçe'de oynama fırsatını kaçırmak istemedim ve teklifi kabul ettim. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Takımda büyük kalecilerin olduğunu, oynayacağım arkadaşlarımın büyük profesyoneller olduğunu biliyordum. Ben de hep mücadele etmem, sonuna kadar çalışmam gerektiğinin farkındayım. Takımdaki, kadrodaki yerimi her zaman talep edeceğim. İşimi sahada gösterip ilk 11 oyuncusu olmaya gayret göstereceğim."

'Uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum'

Porto'dan kiralık geldiğini ancak Fenerbahçe'de kalmak istediğini anlatan Brezilyalı oyuncu, "Burada kalmak için iyi futbol göstermek zorundayım. Herkes benim işimden, performansımdan memnun olmalı ki burada kalmalıyım" ifadelerini kullandı.

Fabiano, takıma çok sayıda yeni oyuncu katılmasına rağmen uyum konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını iddia etti.

Sarı-lacivertli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin dünyanın en üst turnuvası olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde katılabilmek ve başarılı olabilmek için çok iyi çalışmak zorundayız. Orada üst düzey futbol, yüksek seviyedeki takımlara karşı oynandığını biliyoruz" diye konuştu.

İdolü olan bir kalecinin bulunmadığını fakat her zaman büyük takımlarda oynayan kalecileri izlemeyi tercih ettiğini dile getiren Fabiano, "Herkesin iyi yönlerini almaya çalıştım. Taffarel'i kendime örnek aldığımı söyleyebilirim, kazanmayı bilen bir kaleci" diyerek sözlerini tamamladı.