Ezeli rekabette 330. randevu

İSTANBUL - Galatasaray ile Beşiktaş, İstanbul Türk Telekom Arena'da yapılacak derbi maçla 330. kez karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ezeli rekabetten ilginç notlar

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki 88 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top, son golü ise Galatasaray'dan Aydın Yılmaz attı.

Rekabetin ''Gol Kralı'' 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten. Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 golle, bir maçta en fazla gol atan futbolcu.

Geride kalan 329 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla aldı.

Beşiktaş, üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galibiyet alamadı.

Ezeli rakiplerin 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, seyircisiz oynanarak, tarihe geçti

Derbinin golleri yabancılardan

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 12 lig maçında atılan toplam 33 golden 23'ünde yabancı futbolcuların imzası var.

Galatasaray'ın 18 golünden ise 12'sini, Beşiktaş'ın ise 15 golünden 11'ini yabancı oyuncuları attı.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 88 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 329 maçın 115'ini Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazanırken, 109 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Terim Galatasaray'da 13. kupanın peşinde

Sarı-kırmızılı teknik adam, Galatasaray'ın başındaki 7. sezonunda 5. lig şampiyonluğuna ve 13. kupasına koşuyor.

Terim, ''Cim Bom''un başında teknik adam olarak daha önce 4 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı.

Beşiktaşlılar deplasmanda galibiyeti özledi

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde rakip sahalarda oynadığı son 9 maçta galibiyet alamadı.

Beşiktaş, 20 Ocak'ta Medical Park Antalyaspor'u deplasmanda yendiği maçın ardından 3 ayı aşkın süredir Fiyapı İnönü Stadı dışında oynadığı 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı, 3 puanı bir arada göremedi.