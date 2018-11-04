Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda kazandı

ANTALYA



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Konuk ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağa sert vurdu. Baraja çarparak kaleci Haydar Yılmaz'ı yanıltan top filelerle buluştu: 0-1

15. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın yerden içeriye gönderdiği topa Junior Fernandes vurdu. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasındaki Chebake son anda meşin yuvarlağı dışarı attı.

18. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı serbest atışta Sadık Çiftpınar topu uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Nsakala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Efecan Karaca, Muniru ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada penaltıyı kullanan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Farnolle soluna gelen topu çelmeyi başardı. Altıpas önünde boşta kalan topa Cisse'den önce müdahale eden Chebake, meşin yuvarlağı kornere attı.

50. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan içeri katederek gönderdiği topu Evkur Yeni Malatyaspor defansı uzaklaştırdı. Sackey, ceza sahası dışında önüne gelen meşin yuvarlağa sert vurdu, top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Baiano'nun ceza sahasına gönderdiği topa Cisse yükselerek vurdu. Kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

73. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Villafanez'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Farnolle üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Welinton'un pasıyla topla buluşan Nsakala, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.