Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girdiklerini anımsattı.

Artık maç haftasına girdiklerini anlatan Ravcı, "Bugüne kadar çalışmalarımız gayet iyi geçti. Bu arada hafif sakatlıkları bulunan kalecimiz Ertaç Özbir ile sol kanat oyuncumuz Erkan Kaş antrenmanlara katıldı. Sincere Seth'in sakatlığı biraz daha sürecek gibi. İnşallah o da MKE Ankaragücü maçının ardından aramıza katılacak." diye konuştu.

"Bizim için deplasman ya da içeride oynadığımız rakipler fark etmiyor"

Ali Ravcı, sakatlıkları bulunan oyuncuların takıma katılmasının çok sevindirici olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her karşılaşmayı olduğu gibi MKE Ankaragücü maçını da çok önemsiyoruz. Bizim için deplasman ya da içeride oynadığımız rakipler fark etmiyor. Yeter ki kendi inancımızı sahaya yansıtalım. Her zaman olduğu gibi MKE Ankaragücü maçında da galibiyet için sahaya çıkacağız. Bu maça iyi hazırlandık ve hedefimiz de deplasmanda 3 puan. İnşallah istediğimiz sonucu alır, ligdeki iyi gidişimizi sürdürürüz."