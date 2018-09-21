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Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

21 Eylül 2018 Cuma 09:59
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Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

MALATYA 

Yeni Malatya Stadı'nda  saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 5 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den üçer puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Son iki maçta rakiplerinden puan alamayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor maçında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu bu karşılaşmada oynayamayacak. Ayrıca, sarı kart ceza sınırında bulunan defans oyuncusu Arturo Mina, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda gelecek haftaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporÇaykur RizesporSpor Toto Süper Lig
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