Evimizde maç kaybetmediğimizi gösterdik

Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları derbi maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde maç kaybetmeyen bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.



Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları derbi maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı savunma oyuncusu, ilk yarıda kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "İlk yarıda kötüydük. İkinci yarı için takımı kutlamak lazım. Skor 2-0 olduktan sonra derbi maçta böyle bir geri dönüş yakalamak kolay kolay görülmeyecek bir sahneydi. Bir kere daha kendi evimizde kaybetmeyen, yenilmeyen bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.



Devre arasında teknik direktör Şenol Güneş'in yönlendirmelerini ikinci yarıda yaptıklarını söyleyen Marcelo, "Maçın sonunda fişi çekebilirdik ama top girmedi. Artık, UEFA Şampiyonlar Ligi maçını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

