Everest'te dağcılar kayboldu

Everest'ten inerken kaybolan dağcılardan birinin daha cesedinin bulunduğu ve ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Nepalli yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin, Çinli dağcı Ha Wenyi'nin cesedini bulduğunu söyledi.

Kayıp olduğu sanılan Nepalli rehberin ise dağda bulunan merkez kampta olduğu belirlendi.

Cumartesi günü 8 bin 850 metre yüksekliğindeki dağdan inerken kaybolan dağcılardan Alman doktor Eberhard Schaaf, Kanadalı Shriya Shah ve Güney Koreli Song Won-bin'in cesetleri dün bulunmuştu.



