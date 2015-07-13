Eto'o'lu Antalyaspor rahat kazandı

ISPARTA

Isparta'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında PTT 1. Lig takımlarından Denizlispor'u 3-0 yendi.

Antalyaspor karşılaşmaya, Fornezzi, Adem, Celustka, Lokman, Çağrı, Hüseyin, Kadir, Ermrah, Emre, Şahin ve Ahmet ilk 11'iyle çıktı. Denizlispor'un ilk 11'inde İsmail, Furkan, Veli, Şevki, Mustafa Keçeli, Tuna, Serkan, Şenol, Genkov, Daniel, Cihan yer aldı.

Antalyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o ilk yarıda yedek soyundu.

Maça Antalyaspor hızlı başladı. 2. dakikada topla buluşan Emrah Başsan, pasını Ahmet Aras'a verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Aras'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada Emre'nin şutunda kaleciden dönen topu Kadir Bekmezci tamamladı: 2-0

Eto'o oyuna kaptan olarak girdi

İkinci yarıda Antalyaspor Ozan, Can, Yavuz, Ömer, Sakıb, Atakan, Chıco, Zeki, Ahmet, Emre, Emrah'dan oluşan kadroyla çıktı. Denizlispor'da ise ikinci yarıda Kazım, Emin, Daniel, Berat, Cem, Alperen, Mustafa, Fatih, Veli, Genkov, Cihan görev aldı.

Maçın 65. dakikasında Antalyaspor'un yeni transferi Eto'o, Emrah'ın yerine, Bahadır ise Emre'nin yerine oyuna girdi. Kamerunlu golcü Eto'o sahaya çıkarken, Emrah'ın kaptanlık pazubandını da taktı.

84. dakikada Atakan'ın pasında topla buluşan Can Arat, ağları havalandırdı: 3-0

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ardından taraftarları selamlayan ve "üçlü" çektiren Eto'o, engelli bir hayranına ayakkabısını hediye etti. Golcü futbolcunun bu davranışı taraftarlardan alkış aldı.

Öte yandan maçın ilk yarısında her iki takımın taraftarları kendi aralarında gerginlik yaşadı. Denizlispor'un iki taraf grubu, pankart açma meselesi yüzünden birbirleri aleyhine tezahürat yaptı. Polisin Denizlispor'un "57 Gençlik" taraftar grubunun pankartını indirmesiyle gerginlik sona erdi.

Diğer taraftan Antalyaspor taraftarlarının yaktığı meşalelerin maçı izleyen Ispartalı taraftarların üzerine düşmesi sonucu iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine biber gazıyla müdahalede bulunan polis, iki grup arasında güvenlik koridoru oluşturdu.

Olaylar nedeniyle hafif yaralanan 2 kişiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi.